Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı! Köşke bomba gibi düşen haber...

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölümü ile yine çok heyecanlı. Bu akşam ekrana gelecek 13. bölümde dengeler değişecek. İşte yeni bölümden merak edilen detaylar...

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Cemre, Cenk'ten gelen sıra dışı teklifi kabul etmez. Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile değildir.

Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. Seher, kızının bir yanda Nedime eziyetinin, bir yanda dilinden düşürmediği Cenk’in hesabını sormaya kararlıdır.

Cemre ise, Nedim’e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk’in yardımına ihtiyacı vardır. Nedim için kurdukları yeni plan eyleme geçse de onları bekleyen kötü sürprizden haberleri olmaz.

Attıkları her adım Şeniz tarafından engellenen Cenk ve Cemre’nin artık tek bir şansı vardır.

ZALİM İSTANBUL 13. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ZALİM İSTANBUL 13. BÖLÜM FRAGMANI