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24.09.2019 - 07:43 |

Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı! Şeniz'e ne olacak?

Zalim İstanbul son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. 13. bölüm fragmanı da son bölümün hemen ardından yayınlandı. Ceren'in yalanları ortaya çıkıyor. Şeniz ise Cenk tarafından hayal kırıklığına uğruyor. Bu hayal kırıklığının sonu ne olacak?

Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı! Şeniz'e ne olacak?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanını yayınladı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Şeniz intihar mı edecek merak konusu...

Zalim İstanbul yeni bölümü ile 30 Eylül Pazartesi günü Kanal D'de olacak.

ZALİM İSTANBUL 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seher, Ceren'in söylediği tüm yalanları sonunda yakalar. Cemre'ye yaptığı haksızlığı anlayıp onu Nedim ile konuşturur. Ceren ise annesinin gazabıyla baş başa kalır.

Cemre Nedim'e yapılanları kanıtlayabilmek için Nedim'in odasına kamera yerleştirmeye karar verir. Ancak yerleştirilen bu kameradaki bazı görüntüler Cemre'yi şaşırtır.

Şeniz ise Cenk tarafından hayal kırıklığına uğratılır. Oğlunun yaptıklarına üzülen Şeniz ağlayarak çatıya çıkar. Şeniz kendine bir şey yapacak mı?

ZALİM İSTANBUL 13. BÖLÜM FRAGMANI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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