Zalim İstanbul 14. yeni bölüm 2. fragmanı... Nedim ayaklanıyor!

Zalim İstanbul 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Cenk ile Cemre'nin evliliği büyük bir kriz yaratıyor. Her ikisi de istenmeyen evlat oluyor. Şeniz oğlunu bırakmak istemezken Cemre'ye Cenk'i bırakması için teklifler yağdırıyor. Ceren çıldırmış durumda... En büyük tepkiyi ise Nedim veriyor. Yıllardır tekerlikli sandalyeye bağlı olan Nedim şokun etkisiyle ayağa kalkıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk, Nedim' annesi ve Ceren tarafından uygulanan şiddete fazla dayanamaz. Karar vermiştir; onu, bu durumdan kurtaracaktır. Bu yolda ona en büyük yardımcı olacak kişi ise Cemre'dir. Ona planını anlatır. Cemre, Nedim'in sağlığına kavuşması ve yaşadığı manevi-fiziki şiddetten kurtulması için Cenk'in planını kabul eder. Plan dahilinde imza attıkları bir olay öncelikle Şeniz ve Ceren olmak üzere herkese büyük şok yaşatır.

Nedim ise, Ceren'in dolduruşuna geldiğinden Cemre'ye karşı mesafeli davranır. Cenk ile aşk yaşadığını düşündüğünden Cemre'ye tavır alır. Cemre, Nedim'in bu davranışlarından dolayı çok üzgündür. Onunla tekrar eskisi gibi olmanın yollarını aramaktadır.

Şeniz, Cenk'in iplerini Cemre'nin eline aldığını görünce çok öfkelenir. Cenk'in peşinde dolaşmasından dolayı ona kızgındır. İkisini ayırmanın yollarını arar. Cenk'i geçmişe götürecek kötü bir plan yapar. Onun önünde balkon kenarına çıkarak intihar etmeye kararlı olduğunu gösterir. Cenk, Nedim'in düşüşünden kaynaklı travması ile bu görüntü karşısında kendisini kötü hisseder.