Zalim İstanbul 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul, 13. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Peki kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan dizinin son bölümünde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, Cenk'ten gelen sıra dışı teklifi kabul etmez. Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile değildir.

Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. Seher, kızının bir yanda Nedime eziyetinin, bir yanda dilinden düşürmediği Cenk’in hesabını sormaya kararlıdır.

Cemre ise, Nedim’e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk’in yardımına ihtiyacı vardır. Nedim için kurdukları yeni plan eyleme geçse de onları bekleyen kötü sürprizden haberleri olmaz.

Attıkları her adım Şeniz tarafından engellenen Cenk ve Cemre’nin artık tek bir şansı vardır.

ZALİM İSTANBUL 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...