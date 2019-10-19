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19.10.2019 - 11:39 |

Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı! Nedim iyileşiyor...

Zalim İstanbul yeni bölüm için bir fragman daha yayınlandı. Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Nedim'in iyileşmesi, Şeniz'i zor duruma düşürüyor. Zalim İstanbul 15. bölümde neler olacak?

Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı! Nedim iyileşiyor...

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul 15. bölüm için geri sayım başladı. 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Zalim İstanbul bir fragman daha yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedim, Agah'ın da desteğiyle yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Nedim'in durumundaki bu gelişme herkes için farklı duygular uyandırır. Agah çok mutlu olurken, Şeniz başına gelecekler için oldukça tedirgindir. Agah, Nedim'i şirkete götürür. Yıllardır beklediği bir andır bu. Cenk ise annesinin aksine Nedim'in sağlığına kavuşması taraftarıdır. Bu yüzden Nedim'e destek olur.

Nedim'in iyileşmesi neleri değiştirecek? Şeniz'in yeni planları neler?

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI - 3

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI - 1

'Kedi Kasabası'nda kedilerin keyfine diyecek yokSamsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi kasabası', sokak kedilerine yuva oluyor. Kedilere özel, klasik müzik dinletisi sunulan kasabada, bungalov evler, kedi köprüsü, tırmanma ve beslenme alanları bulunuyor. Kendileri için her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşam süren kasabadaki 420 kediden bazıları ise isteğe göre sahiplendiriliyor.
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