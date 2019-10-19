Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı! Nedim iyileşiyor...

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul 15. bölüm için geri sayım başladı. 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Zalim İstanbul bir fragman daha yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedim, Agah'ın da desteğiyle yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Nedim'in durumundaki bu gelişme herkes için farklı duygular uyandırır. Agah çok mutlu olurken, Şeniz başına gelecekler için oldukça tedirgindir. Agah, Nedim'i şirkete götürür. Yıllardır beklediği bir andır bu. Cenk ise annesinin aksine Nedim'in sağlığına kavuşması taraftarıdır. Bu yüzden Nedim'e destek olur.

Nedim'in iyileşmesi neleri değiştirecek? Şeniz'in yeni planları neler?

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI - 3

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI - 1