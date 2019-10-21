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21.10.2019 - 08:37 |

Zalim İstanbul 15. bölümde Agah Bey, Ceren'i köşkten kovuyor!

Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Zalim İstanbul 15. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Nedim'e karşı kötü davranan Ceren'in bu davranışları annesi tarafından kayıt altına alınır. Görüntüleri izleyen Agah, Ceren ve Neriman'ı köşkten kovar. Nedim'in yürüyebileceği gerçeğini öğrenen Agah Bey onun toparlanma süreci ile artık daha yakından ilgilenir. Zalim İstanbul 15. bölüm ile bu akşam Kanal D'de...

Zalim İstanbul 15. bölümde Agah Bey, Ceren'i köşkten kovuyor!

Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D ekranında izleyici ile buluşan zalim İstanbul dizisinde Ceren'in Nedim'e karşı davranışları Seher tarafından kayıt altına alınır. Agah Karaçay, yeğeni Nedim'e karşı kötü davranışlarda bulunan her fırsatta onu aşağılayan Ceren ve Neriman'ı köşkten kovar. Cemre, Nedim'in köşkten gitmesi ile büyük üzüntü yaşar. Cenk, Cemre'ye Nedim'e karşı ne hissettiğini sorar. Cemre ise Cenk'e kardeşi ile arasında neler olduğunu sorar.

Agah Karaçay, Ceren'in kötü davranışlarını gördükten sonra diğer bir hamle olarak hamileliğindeb şüphe duyduğu Ceren için babalık testi uygulatır. Ceren ilk şoku atlatamadan ikinci bir şok ile karşı karşıya kalmıştır. Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI

 

Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
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