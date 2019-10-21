Zalim İstanbul 15. bölümde Agah Bey, Ceren'i köşkten kovuyor!

Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D ekranında izleyici ile buluşan zalim İstanbul dizisinde Ceren'in Nedim'e karşı davranışları Seher tarafından kayıt altına alınır. Agah Karaçay, yeğeni Nedim'e karşı kötü davranışlarda bulunan her fırsatta onu aşağılayan Ceren ve Neriman'ı köşkten kovar. Cemre, Nedim'in köşkten gitmesi ile büyük üzüntü yaşar. Cenk, Cemre'ye Nedim'e karşı ne hissettiğini sorar. Cemre ise Cenk'e kardeşi ile arasında neler olduğunu sorar.

Agah Karaçay, Ceren'in kötü davranışlarını gördükten sonra diğer bir hamle olarak hamileliğindeb şüphe duyduğu Ceren için babalık testi uygulatır. Ceren ilk şoku atlatamadan ikinci bir şok ile karşı karşıya kalmıştır. Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI