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25.10.2019 - 11:38 |

Zalim İstanbul 16. yeni bölüm 2. fragmanı... Agah Nedim'i iyileştirmeye çalışıyor

Zalim İstanbul 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ceren'e babalık testi uygulanırken Agah da Nedim'i iyileştirmeye çalışıyor ve her şeyin gün yüzüne çıkmasını istiyor.

Zalim İstanbul 16. yeni bölüm 2. fragmanı... Agah Nedim'i iyileştirmeye çalışıyor

Zalim İstanbul 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Seher, kızı Ceren'e hastanede ne yapıldığını soruyor. Ceren ise babalık testi uygulandığını söylüyor. Nedim'den de kan alınırken Agah çocuğun başka birinden olma ihtimaline büyük öfke duyuyor. Cenk çaresizliğin dibine vururken Agah Nedim'i iyileştirme çabasında ve yeğeninin karşısına sürpriz bir ismi çıkarıyor. Bu ismin Cemre olduğu düşünülüyor.

Kanal D'nin ve ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Agah ev haklına Nedim'i Londra'ya gönderdiğini söylüyor. Ev halkı ise şaşırıp kalıyor.

Her şeyin sona erdiğini düşünen Cenk ise kaçış planı yapıyor. Tam yola çıkarken annesi Şeniz karşısına çıkıyor. Öte yandan Agah ise büyük bir plan içerisinde ve yolu Cemre'yle kesişiyor. Agha'ı karşısında bulan Cemre ne yapacağını bilemiyor.

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