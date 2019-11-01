Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanı! Düğünde büyük sürpriz...

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölüm için heyecan dorukta. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanları merak uyandırdı.

Zalim İstanbul yeni bölümü ile 4 Kasım Pazartesi Kanal D'de.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedim iyileşmeye başlar. Özellikle Cenk ve Cemre'nin evlendiğini öğrendikten sonra iyileşmek için daha fazla çaba sarf eder. Nedim'in kaldığı bakım evine giden Cemre, Nedim'i kitap okurken görür. Duygularına hakim olamaz.

Cenk ise Ceren ile olan durumu için bir hesaplaşma yaşar. Cemre'ye aşık olmasıyla hayatının bütün seyri değişmiştir.

Cenk ve Cemre için bir düğün organize edilir. Fakat bu düğüne öyle bir konuk gelir ki herkes şaşkına döner! Bu kişi kim?

ZALİM İSTANBUL 17. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ZALİM İSTANBUL 17. BÖLÜM FRAGMANI