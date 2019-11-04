04.11.2019 - 08:23 |
Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 17. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul 17. yeni bölümde Nedim hızla iyileşmeye devam ediyor. Köşkte babalık testi sonucunu Agah Karaçay herkesi bir araya toplayıp açıklıyor. Civan yaşananları artık kabullenemeyip Cenk'e silah doğrultuyor. Zalim İstanbul nefes kesen 17. yeni bölüm ile bu akşam Kanal D'de....
Zalim İstanbul 17. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D ekranında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde bu hafta köşkte babalık testinin sonucu herkesin huzurunda Agah Karaçay tarafından duyuruluyor. Yaşanan tüm bu olaylar karşısında artık sakin kalamayan Civan ise Cenk'e silah doğrultuyor.
Köşkte tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da Nedim hızla iyileşmeye devam ediyor. Cenk, Ceren ile bir yanlış yaptığını Cemre'de ise aşkı bulduğunu söyleyince evlilik kararı kısa süre içerisinde alınıyor. Cemre ve Cenk'i merdivenlerin bitiminde Nedim dimdik ayakta bekliyor. Herkes gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşarken en büyük şoku ise Cemre yaşıyor.
ZALİM İSTANBUL 17. BÖLÜM FRAGMANI
ZALİM İSTANBUL 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.