Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

Zalim İstanbul 17. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D ekranında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde bu hafta köşkte babalık testinin sonucu herkesin huzurunda Agah Karaçay tarafından duyuruluyor. Yaşanan tüm bu olaylar karşısında artık sakin kalamayan Civan ise Cenk'e silah doğrultuyor.

Köşkte tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da Nedim hızla iyileşmeye devam ediyor. Cenk, Ceren ile bir yanlış yaptığını Cemre'de ise aşkı bulduğunu söyleyince evlilik kararı kısa süre içerisinde alınıyor. Cemre ve Cenk'i merdivenlerin bitiminde Nedim dimdik ayakta bekliyor. Herkes gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşarken en büyük şoku ise Cemre yaşıyor.

ZALİM İSTANBUL 17. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI