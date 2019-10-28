Zalim İstanbul 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16. son bölümde Agah Bey'in planı...

ZALİM İSTANBUL 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Cenk kan vermek üzere iken, son anda kararını değiştirir ve hastaneden kaçar. Agâh oğlunun peşine takılır, neden hastaneden kaçtığını sorgular. Cenk artık köşeye sıkışmıştır ve gerçek ortaya çıkınca babasına karşı yaşayacağı utancın büyüklüğü ile ilk kez karşı karşıya kalır.

Cemre, Nedim’in köşkten gönderilmesinin şokunu yaşarken, nereye ve neden gönderildiğinin peşine düşer. Seher, Ceren’den babalık testi yapılacağını öğrenip soluğu Agâh’ın yanında almıştır. Agâh, Seher’e açıklama yapamazken Seher’i içine düşürdüğü kurtla gönderir.

Agâh, Nedim’i Londra’ya gönderdiğini açıklar. Cemre haberin şaşkınlığını üstünden atamadan Cenk’in boşanmak için başvuruda bulunduğunu öğrenir. Şeniz ise, Agâh’ın Nedim’in iyileşmesinden umudunu kestiğini düşünerek rahatlar.

Bütün bu olanlardan uzakta ise Nedim’e gelecek davetsiz misafir, Nedim’in çaresi olacaktır.



ZALİM İSTANBUL 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Zalim İstanbul 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...