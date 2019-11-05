Zalim İstanbul 18. bölüm fragmanında Nedim hesaplaşmaya geliyor!

Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmnanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim istanbul dizisi son bölümde Cenk, Ceren ile yanlış bir şey yaşadığını ama aşkı Cemre'de tattığını söyler. Köşkte Ceren'in karnındaki bebeğin kimden olduğuna dair DNA testi Agah Karaçay tarafından açıklanır. Cemre'ye olan ilgisinden vazgeçmeyen Cenk evlilik hazırlığı yapar. Nedim bu esnada hızla iyileşmektedir.

Nedim'in bu denli hızlı iyileşmesi herkesi mutlu etsede çok çabuk ayağa kalkabileceği kimsenin aklından bile geçmez. Nedim, Cenk ve Cemre'nin düğününe dimdik ayakta gelir. Herkes gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırır.

Yayınlanan Zalim İstanbul 18. yeni bölümde hesap sormak için geri döneceğini belirten Nedim'in hamlesi Şeniz Karaçay'ı büyük bir yıkıma uğratır. Yaşadığı şok ile Şeniz intihara teşebbüs eder. Gördüğü manzara karşısında en derinden yaralanan isim ise yine Cemre olacaktır.

ZALİM İSTANBUL 18. BÖLÜM FRAGMANI