Zalim İstanbul 18. bölüm fragmanları yayında! Nedim dengeleri alt üst ediyor!

Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cemre ve Cenk'in düğününe dimdik ayakta, takım elbiseli bir şekilde gelen Nedim konakta herkesin gözlerinin fal taşı gibi açılmasına yol açar. Şeniz gördüğü manzara karşısında şoke olur. Nedim'i yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum edenler karşısında dimdik ayakta gördükleri Nedim'den oldukça korkacaktır.

Konakta Nedim'in bu kadar çabuk iyileşip ayaklanmasına tek sevinen isim ise Agah Karaçay olacaktır. Agah, Nedim'e konakta her zaman bir yeri olduğunu ve geri dönmesini istese de Nedim bu hamlesini çok hızlı bir şekilde yapmayacaktır. Ceren, Şeniz ve Cenk'ten teker teker hesap sormaya başlayacak olan Nedim'in ilk hedefi kim olacaktır? Zalim İstanbul nefes kesecek olan 18. yeni bölüm ile bu akşam Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL 18. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI