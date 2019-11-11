Zalim İstanbul 18. son bölümde Nedim'in ilk hedefi... 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Zalim İstanbul 18. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son bölümüne Nedim'in herkesten hesap sormaya başlaması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Zalim İstanbul 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ZALİM İSTANBUL 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cemre ve Cenk'in düğününe dimdik ayakta, takım elbiseli bir şekilde gelen Nedim konakta herkesin gözlerinin fal taşı gibi açılmasına yol açar. Şeniz gördüğü manzara karşısında şoke olur. Nedim'i yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum edenler karşısında dimdik ayakta gördükleri Nedim'den oldukça korkacaktır. Konakta Nedim'in bu kadar çabuk iyileşip ayaklanmasına tek sevinen isim ise Agah Karaçay olacaktır.
Agah, Nedim'e konakta her zaman bir yeri olduğunu ve geri dönmesini istese de Nedim bu hamlesini çok hızlı bir şekilde yapmayacaktır. Ceren, Şeniz ve Cenk'ten teker teker hesap sormaya başlayacak olan Nedim'in ilk hedefi kim olacaktır?
ZALİM İSTANBUL 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Zalim İstanbul 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...