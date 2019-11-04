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04.11.2019 - 22:44 |

Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. son bölümde Cenk, Cemre'yi...

Kanal D'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Zalim İstanbul 17. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son bölümüne Cenk'in Ceren ile bir yanlış yaptığını Cemre'de ise aşkı bulduğunu söylemesi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17. son bölümde Cenk, Cemre'yi...

ZALİM İSTANBUL 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D ekranında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde bu hafta köşkte babalık testinin sonucu herkesin huzurunda Agah Karaçay tarafından duyuruluyor. Yaşanan tüm bu olaylar karşısında artık sakin kalamayan Civan ise Cenk'e silah doğrultuyor.

Köşkte tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da Nedim hızla iyileşmeye devam ediyor. Cenk, Ceren ile bir yanlış yaptığını Cemre'de ise aşkı bulduğunu söyleyince evlilik kararı kısa süre içerisinde alınıyor. Cemre ve Cenk'i merdivenlerin bitiminde Nedim dimdik ayakta bekliyor. Herkes gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşarken en büyük şoku ise Cemre yaşıyor.

ZALİM İSTANBUL 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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