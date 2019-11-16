16.11.2019 - 14:01 |
Zalim İstanbul 19. bölüm fragmanı! Nedim'in yeni planı...
Zalim İstanbul 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Zalim İstanbul'da Nedim'in intikam planı ne merak konusu oldu. İşte Zalim İstanbul yeni bölümden detaylar...
Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölümü için heyecan dorukta. Nedim'in iyileşmesi köşkteki dengeleri değişiyor. Cemre ve Ceren'i neler bekliyor?
Zalim İstanbul yeni bölümü ile 18 Kasım Pazartesi Kanal D'de...
ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE...
Nedim'in eve dönmesiyle birlikte tüm dengeler değişiyor! Nedim'in alacağı intikamdan korkan herkes bir bir ortaya çıkıyor. Nedim ise yaşadığı şeylerin acısını çıkarmak istiyor. İntikam planına ilk olarak Ceren'den başlıyor! Cenk ise yaşayacağı şeylere hazır olduğunu söylese de korkmaktan kendini alamıyor. Fakat Şeniz her zaman olduğu gibi kendine koruma kalkanı yaratıyor. Nedim'in Agah ile karşı karşıya kalmasıyla durumun düzeleceğini düşünüyor!
ZALİM İSTANBUL 19. BÖLÜM FRAGMANI
El Bab'da meydana gelen bombalı saldırı kameradaSuriye’de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan El Bab kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.