Zalim İstanbul 19. bölüm fragmanı! Nedim'in yeni planı...

Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölümü için heyecan dorukta. Nedim'in iyileşmesi köşkteki dengeleri değişiyor. Cemre ve Ceren'i neler bekliyor?

Zalim İstanbul yeni bölümü ile 18 Kasım Pazartesi Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE...

Nedim'in eve dönmesiyle birlikte tüm dengeler değişiyor! Nedim'in alacağı intikamdan korkan herkes bir bir ortaya çıkıyor. Nedim ise yaşadığı şeylerin acısını çıkarmak istiyor. İntikam planına ilk olarak Ceren'den başlıyor! Cenk ise yaşayacağı şeylere hazır olduğunu söylese de korkmaktan kendini alamıyor. Fakat Şeniz her zaman olduğu gibi kendine koruma kalkanı yaratıyor. Nedim'in Agah ile karşı karşıya kalmasıyla durumun düzeleceğini düşünüyor!

ZALİM İSTANBUL 19. BÖLÜM FRAGMANI