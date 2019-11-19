 Zalim İstanbul 19. bölüm izle Zalim İstanbul son bölüm izle

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 19. bölüm ile ekrana geldi. Nedim'in ayaklanması ve sağlığına yeniden kavuşması Şeniz ve Cenk tarafından bir türlü kabul edilemezken Cenk, Nedim'in ağzından dökülen sözler ile onun hiçbir şeyi unutmadığını ve her şeyi bildiğinden haberdar olur. Şeniz yaşanan bu durumu fırsata çevirmek ve Agah ile Nedim'i karşı karşıya getirmek için hamle yapmayı bırakır ve yaşanan olayları kenardan izlemeye karar verir.

Zalim İstanbul ekrana gelen 19. son bölümde Damla'nın evden kaybolması Agah Karaçay'ı tedirgin eder. Gittiği mekanları arkadaşlarını ve kredi kartı hareketlerini bile takip ettiren Agah bey hedefine ulaşamaz. Nedim ise kredi kartını kullanmıyorsa demek yanında biri var çıkışı ile herkes tarafından hak verilen bakışlara maruz kalır. Şeniz ise Nedim'in bu durumu kabullenmesini bile sindiremez.