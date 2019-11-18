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18.11.2019 - 23:19 |

Zalim İstanbul 19. son bölümde Nedim'den şok karar! 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Zalim İstanbul 19. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son bölümüne Nedim'in herkesten hesap sormaya başlaması damga vurdu. İşte gözlerin çevrildiği Zalim İstanbul 20. yeni bölüm fragmanı...

Zalim İstanbul 19. son bölümde Nedim'den şok karar! 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren, Nedim’i karşısında görmenin şaşkınlığını yaşayamadan Nedim’den duyduklarının şokuna girer. Şeniz planın kusursuz işlemekte olduğunu düşünürken Damla’nın hamlesi onu beklemediği yerden vuracaktır. Damla, macerasına Civan’ı da ortak ederken, Agah köşkte fırtına gibi esmektedir. Cemre, Nedim ile aynı çatı altında olmanın baskısını her saniye yaşar.

Nedim’in köşkteki varlığı Şeniz ve Cenk için sessiz bir tehdit oluşturmaya devam ederken, Cenk bu baskıya daha fazla dayanabilecek durumda değildir. Şeniz ve Cenk her daim tetikte beklerken, Nedim’in asıl sürprizi aile yemeğine bomba gibi düşer ve tüm köşk halkını şaşkına çevirir.

ZALİM İSTANBUL 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Araç hurdaya döndüFatih Vatan Caddesi, Aksaray istikametinde seyreden bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı.
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