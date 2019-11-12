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12.11.2019 - 07:38 |

Zalim İstanbul 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nedim hesap soruyor

Zalim İstanbul, dün akşam ekrana gelen son bölüm ardından 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Zalim İstanbul dizisinde kendisine yapılanları tek tek hatırlayan ve artık hesap sormaya başlayacak olan Nedim'in hamleleri herkesi tedirgin ediyor. Ceren başta olmak üzere Cenk ve Şeniz konakta diken üstünde oturuyor. Peki Zalim İstanbul 19. yeni bölümde Nedim ilk hamlesini kime yapacak?

Zalim İstanbul 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nedim hesap soruyor

Zalim İstanbul 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde Nedim'in sağlığına kavuşmuş bir şekilde geri dönmesi herkesi tedirgin eder. Cenk ve Şeniz yaptıkları kötülüklerin hesabının sorulmasından büyük korku duyar. Nedim, Agah Karaçay'ında istediği ile yeniden konağa dönmeye başlar. Cenk'e hiçbir şeyi unutmadığını hatırlatır. Ceren tekerlekli sandalyedeyken Nedim'e yaptıklarından dolayı korku içindedir.

Nedim'in hamleleri ise başta Ceren ve Cenk arasında kaygılanmaya yol açar. Peki Zalim İstanbul 19. yeni bölümde Nedim hesap sormaya kimden başlayacaktır?

ZALİM İSTANBUL 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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