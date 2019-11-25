Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanlarında Nedim, Karaçay ailesine meydan okuyor!

Zalim İstanbıul 20. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Zalim İstanbul'da Ceren ve Nedim kendi aralarında bir anlaşma yapar. Nedim'in kalbi hala Cemre için atsada içerisinde yanan intikam ateşi daha ağır basar. Karaçay ailesine savaş açmaya kararlı olan Nedim bu konuda ilk hamlesini yapar ve Ceren ile birlikte köşk'e gelir. Köşk'te Ceren'i gören Agah bir anda deliye döner. Ceren'i evinde istemediğini söyleyen Agah'a tokat gibi bir cevap Nedim'den gelecektir. Nedim'in ev benim amca çıkışı salondaki herkesi tuzla buz eder. Nedim, sadece sözleri ile değil icraatları ile de savaşın başladığını kanıtlayacaktır. Amcası Agah'tan Köşk ve Şirketi geri istediğini Avukatı aracılığı ile iletir.

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ZALİM İSTANBUL 20. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI