Zalim İstanbul 20. son bölümde köşkte Nedim - Cenk savaşı! 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nedim ve Ceren’i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına döner. Şoku atlatan Agah Ceren’i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım olur. Cenk ve Damla, köşkün sahibi benim diyen Nedim karşısında şaşkına dönerken Şeniz bu durumu fırsata çevirme çabasındadır.



Cemre Nedim’in yaptıklarına inanamazken, Cenk öfke ile karşısına çıkar. Nedim’in, Cenk ve Cemreye evden ne zaman taşınacaklarını sorması Cenk için son damladır. Cenk kararlıdır; Nedim savaş istiyorsa, savaşacaktır.



ZALİM İSTANBUL 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



