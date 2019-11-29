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29.11.2019 - 15:49 |

Zalim İstanbul 21. bölüm 2. fragmanı... Ceren doğmamaş bebeğini sattı!

Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Agah Bey, Ceren'i köşkten uzaklaştırmak için inanılmaz bir hamlede bulunuyor. Ceren karnındaki bebekten vazgeçerken köşkte işler daha da karışıyor.

Zalim İstanbul 21. bölüm 2. fragmanı... Ceren doğmamaş bebeğini sattı!

Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Agah Bey, Ceren'e açık çek yazıyor. Çekin amacı Ceren'i hayatlarından çıkarmak ve karnındaki bebeği ondan almak... Para için her şeyi yapacak olan Ceren bu teklifi kabul ederken Şeniz ortalığı ayağa kaldırıyor. Öte yandan Nedim ise şirketin tamamını isterken Cenk ve Nedim tekrar karşı karşıya geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Ceren’i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına döner. Şoku atlatan Agah Ceren’i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım olur. Cenk ve Damla, köşkün sahibi benim diyen Nedim karşısında şaşkına dönerken Şeniz bu durumu fırsata çevirme çabasındadır.

Cemre Nedim’in yaptıklarına inanamazken, Cenk öfke ile karşısına çıkar. Nedim’in, Cenk ve Cemreye evden ne zaman taşınacaklarını sorması Cenk için son damladır.

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