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02.12.2019 - 23:08 |

Zalim İstanbul 21. son bölümde Cenk'ten Nedim'e sert çıkış! 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Zalim İstanbul 21. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son bölümüne Cenk'in gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamaması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Zalim İstanbul 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 21. son bölümde Cenk'ten Nedim'e sert çıkış! 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre’nin şüpheleri karşısında savunmaya geçen Cenk, Nedim’in duruma müdahale etmesiyle şaşkın kalır. Nedim’in fitilini yaktığı ateş Cemre’yi derinden sarsacak bir tartışmaya döner. Diğer yandan Ceren’in istediği para Şeniz’in kulağına gider. Şeniz, Agah’ın gözünü bu denli karartmış olmasına inanamaz ve Ceren’e karşı Seher kozunu oynar.

Cenk, gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamaz. Nedim ise varlığını tüm köşke hissettirmek için izleyeceği yol onu istemeden de olsa amcası ile karşı karşıya getirecektir. Şeniz, Karaçayların serveti söz konusu olduğunda, tek bir kuruş dahi vermeye gönüllü değildir ve bu uğurda önündeki tüm engelleri aşacak planını devreye sokar.

ZALİM İSTANBUL 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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