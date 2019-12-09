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09.12.2019 - 22:49 |

Zalim İstanbul 22. son bölümde Şeniz, kendi hazırladığı tuzağa düştü! 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Zalim İstanbul 22. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son bölümüne Şeniz'in kendi hazırladığı tuzağa düşmesi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 22. son bölümde Şeniz, kendi hazırladığı tuzağa düştü! 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Ceren’i karşılarında gören Cenk ve Cemre şok olur. Dördü aynı mekânda sessizlik anlarında bile patlamaya hazır bomba gibidir. Nedim ve Cemre için dayanılması güç bir eziyete dönen bu tatil, Cenk’in bardağındaki son damla olur. Ceren için eğlenceli başlayan balayı ise, en büyük kabusu ile son bulur.

Agah durumdan haberdar olduğunda ise, Şeniz’e patlar. Şeniz, Agah’ın yönünü Seher’e çevirecek kılıfı hazırlamıştır. Seher’i ince ince işleyen Şeniz, Agah’ın Seher’e kızının gerçek yüzünü göstermesini sağlar. Şeniz planının kusursuz işlediğinden emin ilerlerken, hiç beklemediği anda kendi bombası ellerinde patlayacaktır.

ZALİM İSTANBUL 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
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