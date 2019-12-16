Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanları! Ceren, Şeniz'e karşı tüm silahlarını kuşanıyor!

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde Ceren'in bebeğini kaybetmesinin ardındaki ismin Şeniz olduğunun ortaya çıkması ile Cenk, annesi ile arasına büyük bir duvar örecektir. Bebeğini kaybeden Ceren'in Nedim ile boşanacağı haberleri köşkte konşulmaya başlar. Bu durum en çok Cemre'yi heyecanlandırırken Ceren son kozunu oynamak için harekete geçer. Şeniz'e karşı tüm silahlarını kuşanan Ceren bu işi tek başına yapamayacağını bilir ve bu yolda Nedim'e karşı son kozunu oynar. Zalim İstanbul nefes kesen yeni bölüm ile bu akşam Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL 23. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI