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16.12.2019 - 08:49 |

Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanları! Ceren, Şeniz'e karşı tüm silahlarını kuşanıyor!

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde Şeniz'in Ceren'in bebeğini kaybetmesinin ardındaki isim olduğu Nedim tarafından ortaya çıkarılır. Cenk, annesinin yaptıklarını öğrenince annesi ile arasında büyük bir duvar örecektir. Bebeğini kaybeden Ceren ise, Şeniz'e karşı tüm silahlarını kuşanacaktır. Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D'de...

Zalim İstanbul 23. bölüm fragmanları! Ceren, Şeniz'e karşı tüm silahlarını kuşanıyor!

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde Ceren'in bebeğini kaybetmesinin ardındaki ismin Şeniz olduğunun ortaya çıkması ile Cenk, annesi ile arasına büyük bir duvar örecektir. Bebeğini kaybeden Ceren'in Nedim ile boşanacağı haberleri köşkte konşulmaya başlar. Bu durum en çok Cemre'yi heyecanlandırırken Ceren son kozunu oynamak için harekete geçer. Şeniz'e karşı tüm silahlarını kuşanan Ceren bu işi tek başına yapamayacağını bilir ve bu yolda Nedim'e karşı son kozunu oynar. Zalim İstanbul nefes kesen yeni bölüm ile bu akşam Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL 23. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI

 

İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
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