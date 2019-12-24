24.12.2019 - 00:40 |
Zalim İstanbul 24. son bölümde Cemre'den şok boşanma teklifi! 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Zalim İstanbul 24. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son bölümüne Cemre'nin Cenk'e şok boşanma teklifi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ZALİM İSTANBUL 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nedim'in kayıtları izlediğini öğrenen Ceren, Nedim'i kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Nedim ise Ceren'den boşanıp prangalarından kurtulmayı hesaplamaktadır. Ceren her türlü işbirliğine bu süreçte razı olur. Agah, Cenk ve Nedim arasındaki savaşa bir son vermek için olaya el atar ve bir akşam yemeği düzenler. Düzenlenen akşam yemeğinde Cenk ve Nedim arasındaki buzları eritmeyi hesaplayan Agah, büyük hesaplaşmanın ortasında kalır. Cemre, Cenk'ten boşanmak için teklifte bulunsa da Cemre'ye aşık olan Cenk bu teklifi o kadar kolay kabul etmeyecektir.
ZALİM İSTANBUL 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI