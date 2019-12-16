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16.12.2019 - 22:47 |

Zalim İstanbul 23. son bölümde Nedim ve Ceren'den boşanmak için... 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Zalim İstanbul 23. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son bölümüne Nedim ve Ceren'in boşanma kararı damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Zalim İstanbul 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 23. son bölümde Nedim ve Ceren'den boşanmak için... 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeniz’ in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur. Cenk ve Nedim içine düştükleri durumun şokundayken, Şeniz olanlara inanamaz. Agah ise bu hesaplaşmanın ortasına bomba gibi düşer. Cenk ise artık annesi ile arasına uzun bir duvar örecektir.

Ceren bebeğini kaybetmenin acısı ile tek sorumlu gördüğü kişiye; Şeniz’e karşı tüm silahlarını kuşanacaktır. Ama bunu tek başına yapamayacağını bilenCeren, önce arkasını sağlama almalıdır. Cemre ise kardeşinin acısını paylaşırken, Nedim ve Ceren’ in boşanacakları haberi ile alt üst olur. Ceren elinden kalan tek kozu oynamaya karar verir.

ZALİM İSTANBUL 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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