Zalim İstanbul 23. son bölümde Nedim ve Ceren'den boşanmak için... 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Şeniz’ in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur. Cenk ve Nedim içine düştükleri durumun şokundayken, Şeniz olanlara inanamaz. Agah ise bu hesaplaşmanın ortasına bomba gibi düşer. Cenk ise artık annesi ile arasına uzun bir duvar örecektir.



Ceren bebeğini kaybetmenin acısı ile tek sorumlu gördüğü kişiye; Şeniz’e karşı tüm silahlarını kuşanacaktır. Ama bunu tek başına yapamayacağını bilenCeren, önce arkasını sağlama almalıdır. Cemre ise kardeşinin acısını paylaşırken, Nedim ve Ceren’ in boşanacakları haberi ile alt üst olur. Ceren elinden kalan tek kozu oynamaya karar verir.



ZALİM İSTANBUL 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...