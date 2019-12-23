Zalim İstanbul 24. bölüm fragmanları yayında! Nedim ve Cenk arasında büyük hesaplaşma!

Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafa Nedim'in kayıtları izlediğini öğrenen Ceren, Nedim'i kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Nedim ise Ceren'den boşanıp prangalarından kurtulmayı hesaplamaktadır. Ceren her türlü işbirliğine bu süreçte razı olur.

Agah, Cenk ve Nedim arasındaki savaşa bir son vermek için olaya el atar ve bir akşam yemeği düzenler. Düzenlenen akşam yemeğinde Cenk ve Nedim arasındaki buzları eritmeyi hesaplayan Agah, büyük hesaplaşmanın ortasında kalır. Cemre, Cenk'ten boşanmak için teklifte bulunsa da Cemre'ye aşık olan Cenk bu teklifi o kadar kolay kabul etmeyecektir.

ZALİM İSTANBUL 24. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 24. BÖLÜM 2. FRAGMANI