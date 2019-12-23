Zalim İstanbul 24. bölüm fragmanları yayında! Nedim ve Cenk arasında büyük hesaplaşma!
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu akşam Nedim, kayıtları izler ve gerçekleri öğrenir. Ceren gerçekleri öğrenen Nedim'den boşanmamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Agah ise Nedim ile Cenk arasındaki buzları eritmek için düzenlediği gece büyük bir hesaplaşmaya dönecektir. Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D'de...
Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafa Nedim'in kayıtları izlediğini öğrenen Ceren, Nedim'i kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Nedim ise Ceren'den boşanıp prangalarından kurtulmayı hesaplamaktadır. Ceren her türlü işbirliğine bu süreçte razı olur.
Agah, Cenk ve Nedim arasındaki savaşa bir son vermek için olaya el atar ve bir akşam yemeği düzenler. Düzenlenen akşam yemeğinde Cenk ve Nedim arasındaki buzları eritmeyi hesaplayan Agah, büyük hesaplaşmanın ortasında kalır. Cemre, Cenk'ten boşanmak için teklifte bulunsa da Cemre'ye aşık olan Cenk bu teklifi o kadar kolay kabul etmeyecektir.
ZALİM İSTANBUL 24. BÖLÜM FRAGMANI
ZALİM İSTANBUL 24. BÖLÜM 2. FRAGMANI