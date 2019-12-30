30.12.2019 - 10:02 |
Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanlarında gizli sırlar açığa çıkıyor! Agah ortalığı birbirine katıyor
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi 25. yeni bölümde Agah'ın kamera kayıtlarını izlemesinin ardından ortalık bir anda karışacak gizli kalmış sırlar açığa çıkacaktır. Nedim, kendisine yapılanları bildiği halde susmasına rağmen bir adım önde olan Agah her şeyi öğrenecektir. Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı ile bu akşam Kanal D'de...
Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi 25. yeni bölümde kamera kayıtlarını izleyen Agah Karaçay yıllar sonra gizli gerçekleri öğrenmenin şaşkınlığını yaşayacaktır. Nedim camdan itenin Cenk olduğunu öğrenen Agah büyük bir yıkım yaşayacak. Yaşananlar Cenk başta olmak üzere herkesi derinden yaralayacaktır. Yaşanan bu durumun ardından Cenk, Cemre'den vazgeçmeye kadar kendini perişan hissetse de Cemre'nin hayata tutunmak için son şansı olduğunu haykıracaktır. Nedim'in tercihini yapması ise Cemre'nin bu kararı almasında etkili olacaktır.
Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D'de...
ZALİM İSTANBUL 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ZALİM İSTANBUL 25. BÖLÜM 2. FRAGMANI