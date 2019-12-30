Zalim İstanbul 25. son bölümde Agah, kamera kayıtlarını izledi ve... 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Zalim İstanbul 25. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son bölümüne Agah'ın nihayet kamera kayıtlarını izlemesi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ZALİM İSTANBUL 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır. Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk’in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.
Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim’in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur. Ceren’in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim’dir. Nedim Ceren’in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır. Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.
ZALİM İSTANBUL 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...