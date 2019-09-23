Zalim İstanbul fragman! Cenk, Cemre'nin gidişini engelliyor!

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Zalim İstanbul 12. yeni bölümünde heyecan dorukta. Zalim İstanbul yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL 12. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre, Agah'ın planı ile köşkten ayrılarak Antakya'nın yolunu tutar. Cenk, suçsuz olduğunu bildiği Cemre'nin gidişine üzülmektedir. Cesurca kararlarından bir tanesini daha yapar ve onu Cemre'yi götüren arabanın önünü keser. Onu alarak kendisine ait daireye yerleştirir. Bu durumu öğrenen Agah Bey hemen harekete geçer. Cemre'yi köşkten ve Nedim'den uzak tutmanın yollarını arar. Cemre'ye ulaşamayan Seher ve Agah tekrar karşı karşıya kalır.

Ceren, Nedim'i yastıkla boğarak öldürmeye çalışır; fakat, sakinleşmeye başladığı sırada yaptığı yanlışın farkına varır. Son anda yastığı Nedim'in yüzünden çekerek nefes almasını sağlar. Yine de Nedim'e karşı kötü tavrından değişiklik olmaz. Bu durumun farkına varan Cenk ise, Ceren ciddi bir şekilde uyarır. Ceren, Cenk'i elinden kaçıracağını düşünerek Nedim'e karşı iyi davranmaya başlar; fakat, onun olmadığı sırada aynı kötülüklerine devam eder. Ta ki Seher, bu durumu fark edene kadar...

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN