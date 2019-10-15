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15.10.2019 - 08:27 |

Zalim İstanbul ne zaman yayınlanacak? Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı

Zalim İstanbul yeni bölüm için bir fragman daha yayınladı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü dün akşam Türkiye maçı nedeniyle yayınlanmamıştı. Peki, Zalim İstanbul 15. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Zalim İstanbul ne zaman yayınlanacak? Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölüm için gün sayıyor. Dün akşam milli maç nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyen dizi 21 Ekim Pazartesi günü 15. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, yeni bölümde neler olacak?

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk ve Cemre bir hesaplaşma yaşar. Cemre, Cenk'e Ceren ile arasında olanları anlatmasını ister. Fakat Cenk'in de buna vereceği bir karşılığı vardır. Cemre'nin kendisine bile itiraf etmekten kaçındığı o soruyu sorar. Nedim'e karşı ne hissettiği...

Öte yandan Agah'ın Nedim için planları vardır. Nedim'in iyileşmesini hızlandıracaktır. Bunu öğrenen Şeniz ise şok geçirir. Nedim iyileşecek mi? Şeniz ne yapacak?

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM FRAGMANI

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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