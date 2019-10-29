Zalim İstanbul son bölüm ekrana kilitledi! İşte 17. bölüm fragmanı...

Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Zalim İstanbul dün akşam 16. son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünün hemen ardından 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ipler kopacak. DNA testinin sonuçları belli oluyor.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonucu belli oluyor!

Seher, Ceren'in odasına girer fakat Ceren'i bulamaz. Cenk'in yaptığı plan doğrultusunda ikisi birden ortadan kaybolmuştur. Babalık testinin sonucunun herkes için bir felakete dönüşebileceğini bilen Cenk önlem almaya çalışmıştır. Fakat Cenk'in yaptığı plan işe yaramaz. Gerçekler artık ortadadır. Agah, testin sonucunu öğrenir. Agah ile birlikte tüm ev halkı da öğrenir. Ortalık karışır. Şeniz ise yolun sonuna geldiğini düşünür.

Tüm bunlar yaşanırken Cenk ve Ceren köşke gelir. Olayı öğrenen Civan öfkeden deliye döner ve silahını Cenk'e doğrultur. Civan ne yapacak?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 4 Kasım Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL 17. BÖLÜM FRAGMANI