Zalim İstanbul son bölüm ekrana kilitledi! Zalim İstanbul 16. bölüm fragmanı

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölümü şimdiden merak ediliyor. Dün akşam 15. son bölümü ile ekrana gelen dizininn 16. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Zalim İstanbul 28 Ekim Pazartesi Kanal D'de...

ZALİM İSTANBUL 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Agah, ev halkına Nedim'i Londra'ya yolladığını söyler. Bu herkes için şaşırtıcıdır. Özellikle de Cemre, Nedim için katlandığı her şeyin boşa gittiğini düşünür.

Diğer taraftan Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonuçları beklenmektedir. Cenk artık yolun sonuna geldiğini düşündüğü için bir kaçış planı yapar. Ceren de bu plana dahil olacaktır. Ve bu durum Şeniz tarafından hiç hoş karşılanmaz.

Agah'ın Cemre konusunda bazı planları vardır. Cemre hiç beklemediği bir anda Agah'ı karşısında bulur.

ZALİM İSTANBUL 16. BÖLÜM FRAGMANI