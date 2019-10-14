14.10.2019 - 07:15 |
Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı
Zalim İstanbul yeni bölüm yok mu? Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almıyor. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı...
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanını yayınladı. Pazartesi akşamı izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümü bu akşamki yayın akışında yer almıyor.
ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Zalim İstanbul 15. bölümü 21 Ekim Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Bu akşam 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa-Türkiye Grup Eleme Maçı nedeniye Zalim İstanbul dizisi yeni bölüm yayınlamayacak.
ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
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