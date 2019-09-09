09.09.2019 - 12:12
Zalim İstanbul yeni sezon bu akşam başlıyor! İşte yeni fragman
Zalim İstanbul yeni sezonuyla bu akşam ekrana gelecek. Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Zalim İstanbul 10. yeni bölümünde Şeniz kendini kurtarmak için Cemre ve Nedim'in peşine düşüyor. İşte Zalim İstanbul 10. yeni bölüm fragmanı...
Pazartesi akşamları yayınlanacak olan Zalim İstanbul yeni sezon bölümünde heyecan dorukta. Zalim İstanbul bu akşam 20:00'de Kanal D'de...
ZALİM İSTANBUL 10. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Herkes uzaklara kaçan Cemre ve Nedim'in peşindedir. Agah, Nedim için Seher ise Cemre için endişelenirken sadece kendi için endişelenen biri vardır, Şeniz! Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkan Şeniz, Cemre ve Nedim'i yakalaması için adam tutar. Amacı onları Agah'tan önce yakalamaktır. Nedim'i korumaya çalışan Cemre ise yakalanma ihtimalinden dolayı tedirgindir.
Şeniz'in planları başarılı olacak mı?
YENİ FRAGMAN
Korkunç senaryoyu polis bozdu! Tek tek itiraf ettiBursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde gasp edilerek bıçaklandığını ileri süren adamın paraları harcadığı için ailesinin korkusuyla kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Genç adamın senaryosu bacağına sapladığı meyve bıçağını fark eden polise takıldı.