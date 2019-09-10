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10.09.2019 - 10:35

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir, kaç yaşında?

Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Verdiği röportajda Zalim İstanbul dizisinde çekilen sahnelerde çok utandığını ve eve gidip ağladığını açıklayan Bahar Şahin 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İşte Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin hakkında merak edilenler...

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir, kaç yaşında?

Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin açıklamalarda bulundu. Zalim İstanbul dizisinde bekaret gecesi sahelerinde çok utandığını hatta eve gidip ağladığını ifade eden güzel oyuncu Bahar Şahin, servet avcısı diye arkamdan bağıranlar oldu açıklamasında bulundu. Bahar Şahin 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.

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