Zehir içirenleri çökerten darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği son yılların en büyük sahte ve kaçak içki operasyonu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla

6 aydır sürdürülen çalışmalar sonrasında gerçekleştirildi.



Sahte içki şebekelerinin yılbaşı öncesinde harekete geçtiği, yurt genelinde örgütlenen bir şebekenin İstanbul’da depoladığı tonlarca litre metil alkolle sahte içki üretimine geçtiği bilgisi üzerine başlatılan çalışmalarda, il genelinde denetim yapıldı. 602 lüks eğlence yeri, restoran ve TEKEL büfesini denetleyen ekipler, 147 iş yerine sahte içkiden işlem yaptı. Çok sayıda lüks mekanda bile sahte içki ele geçiren polis, müşterilerin duyarsızlığına rağmen operasyona devam etti.

Ekipler, Türkiye’nin her yerine sahte içki gönderen şebekenin elebaşını ve 113 adamını tespit etti.



İstanbul’da depo ve merdiven altı adreslerde yaptırdıkları tanklar vasıtasıyla metil alkolü damıtıp, TBA (Tersiyer Butil Alkol) yöntemiyle sahte içki üreten şebekeye İstanbul, Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi. Aralarında yasadışı metil alkol üretip şebekelere satan bir kimya firmasının da bulunduğu 40 imalathaneye ve şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskınlarda 256 ton metil alkol, 33 bin 964 şişe dolu sahte içki, 437 bin alkollü içki etiketi, 1 milyon 177 bin bandrol, içki yapımında kullanılan malzemeler ve beş tank ele geçirildi. Elebaşıyla birlikte 80 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin 10 aracına da el konuldu.









Polisleri şaşırtan aldırmazlık



Sahte içki operasyonu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Denetimlerde en dikkat çeken hususlardan birisi, vatandaşların bu tehlikeli durumu pek önemsememesiydi. Ünlü bir alkollü mekandaki denetimde, satılan içkilerin çoğunun sahte olduğu tespit edilerek, müşterilere ‘Şikayetçi var mı?’ diye soruldu. Kimsenin şikayetçi olmak istememesi, bu suçla mücadele kapsamında soruşturma yapan polisleri şaşırtan ilginç ve düşündürücü bir durumdu.”



14 milyon lira kazanacaklardı



Yılbaşı öncesinde üretip piyasaya sürmeyi planladığı 256 ton metil alkolden elde edilecek sahte içkiyle, orta ölçekli nüfusa sahip bir ili zehirleyebileceği polis tarafından açıklanan şebeke çökertilmeseydi, elde edeceği gelirin 14 milyon TL civarında olduğu ifade edildi.



Kamyonlarla yurt geneline servis









Kamyonlarla yurt geneline sahte içki servisi yapan şebekenin, sahte içki üretirken kullandığı TBA (Tersiyer Butil Alkol) yönteminin sağlığa zararlı olduğu ve kozmetik ürün yapımında kullanıldığı belirtildi. İçki yapımında kullanılan etil alkolü elde etmede zorlanan sahte içki şebekelerinin başvurduğu TBA’nın, içki üretiminde kullanılması yasak. Bu yöntemle elde edilen içkiler alkol kullanıcılarında kalp krizi, körlük ve ölüme neden oluyor. Depolarından

256 ton metil alkol çıkan şebekenin kullanacağı TBA yöntemiyle 1 milyon 500 bin şişe içki üretiminin mümkün olduğu bildirildi.