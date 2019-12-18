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18.12.2019 - 21:47 | | İHA

Zehir tacirliği yapan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 kişiye uyuşturucu madde satan 3 yakalandı.

Zehir tacirliği yapan 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 ayrı uyuşturucu alış verişini tespit eden polis ekipleri 33 şüpheli hakkında adli İşlem başlatırken, uyuşturucu satışı yapan T.C. (32), M.N.T. (32) ve S.G. (27) gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslardan paketlenmiş halde satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

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