Zehirle savaşta kamu spotu farkı

Sağlık Bakanlığı’nın madde bağımlılığıyla mücadele ile arındırma ve rehabilitasyon merkezleri hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla “Sen de Başarabilirsin” sloganıyla hazırlattığı kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla Haziran 2019’dan itibaren yayımlanmaya başladı. Kamu spotu yayımlandıktan sonra Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’na gelen çağrılar dikkat çekici oranda arttı. 2018 Temmuz ayında 11 bin 709 kişiye, 2019 Temmuz ayında ise 18 bin 251 kişiye danışma ve destek hizmeti verildi.



Uyuşturucuyla ilgili danışma ve destek hizmetlerinin verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, uyuşturucu kullanan kişiler ve ailelerinin doğru bilgilenmelerini sağlamak ve sunulan hizmetlere erişimleri kolaylaştırmak amacıyla 2015’te kurulan ALO 191, birçok bağımlıya ve ailesine hizmet veriyor. Bu kapsamda bugüne kadar ALO 191’e 200 binin üzerinde başvuru yapıldı.



Bağımlılarla yaşadıkları sorunları aktaran aileler, özellikle nasıl iletişim kurmaları gerektiğini bilmediklerini, tedavi ve tedavi süreçleri hakkında yetersiz bilgi sahibi olduklarını ve tedaviye ikna konusunda zorlandıklarını iletti. Sağlık Bakanlığı’nın bu alanda uzman doktorları sorulara yanıt veriyor. Yapılan görüşmelerde bilgi güvenliği ön planda. Randevu isteyenler dışında kimseden kişisel bilgi talep edilmiyor. Ayrıca hiçbir bilgi üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmıyor.

Danışma hattı aracılığıyla önleme, tedavi ve rehabilitasyon mekanizmaları desteklenerek, düşük ve yüksek riskli kişiler belirleniyor. Düşük riskli kişiler, aile hekimlerine, psikiyatri polikliniklerine, öğrenciler ise rehberlik servislerine yönlendiriliyor.



Yüksek riskli olduğu belirlenenler ise madde kullanımına ilişkin bilgi verilerek, tedavi için ilgili psikiyatri polikliniklerine, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne (AMATEM) gönderiliyor. Madde bağımlıları, sosyal hayatlarında desteğe ihtiyaç duyduklarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri, belediyeler ve İş-Kur’dan da yardım alabiliyor.



24 saat destek



ALO 191 hattını madde ve bağımlılık konusunda bilgi almak isteyenler, risk altındakiler, madde kullananlar, madde kullanımını bırakanlar, maddeyi bırakıp fiziksel ve ruhsal yoksunluk yaşayanlar, madde kullanan yakınlarıyla nasıl iletişim kuracaklarını öğrenmek isteyenler, aileler, bilgi almak ve bağımlılıktan kurtulmak isteyenler 7 gün 24 saat arayabiliyor.



İnternet sitesine büyük ilgi



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgiler içeren Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı internet sitesinin ziyaret edilme rakamlarında da yüzde 115,4’lük artış gözlendi.

2018 Temmuz ayında 8 bin 35 kişi, 2019 Temmuz ayında ise 17 bin 308 kişi siteyi ziyaret etti. Ortaya çıkan bu rakamlar vatandaşların kamu spotu sonrasında farkındalığının arttığını ortaya koydu.