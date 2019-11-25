Zehra Zümrüt Selçuk: Şiddetin her türüne hayır

75 maddelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”nın bugün açıklanacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi: “81 ilimizde vatandaşlarımızı milli birlik ruhuyla, kadına yönelik şiddete hep birlikte ‘hayır’ demek için etkinliklerimize davet ediyoruz.Bugüne kadar 500 binin üzerinde er ve erbaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi, program güçlü bir şekilde devam edecek. 25 Kasım’a özel bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotu, hafta boyunca tüm kanallarda gösterilecek. Kamu spotu, bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sayfalarında ileti mesajı olarak yer alacak. Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü ‘Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası’ kapsamında Türkiye’deki simge yapılar, her sene olduğu gibi kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlatılacak.”



Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadın konukevlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, Ankara’daki 4 kadın konukevinde pilot uygulama başlattı. “Barınma için konukevi”, “can güvenliği için konukevi”, “özel ihtiyaç gruplarına yönelik konukevi”, “15 gün süreyle barınma ve tedavinin sağlandığı kısa süreli kadın konukevi” modelleri oluşturuldu.