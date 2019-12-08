08.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Zellweger’in başrolü üstlendiği ‘Judy’ye İKSV galası
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Renée Zellweger’ın Judy Garland’a hayat verdiği “Judy”, vizyona çıkışından önce 19 Aralık Perşembe 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gösterilecek.
Judy Garland’ın Londra’ya yerleştikten sonraki günlerini anlatan “Judy”nin yönetmeni Rupert Goold. Filmin oyuncu kadrosunda Renée Zellweger’in yanı sıra Rufus Sewell, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Michael Gambon ve Judy Garland’ın kızı Liza Minnelli rolünde Gemma-Leah Devereux yer alıyor.
“Judy”, Atlanta Eleştirmenler Birliği, Britanya Bağımsız Sinema Ödülleri (BIFA), Hollywood Film Ödülleri, Los Angeles Online Eleştirmenler Birliği ve Palm Springs Film Festivali’nde Renée Zellweger’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getirdi. “Judy”, Türkiye’de 3 Ocak’ta gösterime girecek.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.