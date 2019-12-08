Zellweger’in başrolü üstlendiği ‘Judy’ye İKSV galası

Judy Garland’ın Londra’ya yerleştikten sonraki günlerini anlatan “Judy”nin yönetmeni Rupert Goold. Filmin oyuncu kadrosunda Renée Zellweger’in yanı sıra Rufus Sewell, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Michael Gambon ve Judy Garland’ın kızı Liza Minnelli rolünde Gemma-Leah Devereux yer alıyor.

“Judy”, Atlanta Eleştirmenler Birliği, Britanya Bağımsız Sinema Ödülleri (BIFA), Hollywood Film Ödülleri, Los Angeles Online Eleştirmenler Birliği ve Palm Springs Film Festivali’nde Renée Zellweger’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getirdi. “Judy”, Türkiye’de 3 Ocak’ta gösterime girecek.



