Zeynep Alkan kaç yaşında? Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan hangi filmde oynadı?

20 Aralık'ta vizyona girecek olan Kırk Yalan adlı sinema filminde Natalie karakterini canlandıran Zeynep Alkan'ın özel yaşamı merak konusu oldu. İşte Zeynep Alkan hakkında bilinenler

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızı olarak 26 Mayıs 1998'de dünyaya geldi. Şu an 21 yaşında olan Zeynep alkan, çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda çeşitli roller üstlenmiştir. Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan ile daha önce 3 dizi ve 1 sinema filminde birlikte çalışmıştır. Zeynep Alkan yine Hamdi Alkan'ın senaristliğini yaptığı Kırk Yalan filmi ile 20 Aralık'ta izleyici ile buluşacak.