Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında? Zeynep Bastık biyografisi

Zeynep Bastık, Ezhel'in Felaket adlı şarkısını kendine has tarzı ile yorumladıktan sonra bir anda popülerliğini arttırdı. Güzelliği ve ses tonu ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık, Youtube üzerinden seslendirdiği birçok cover ile müzik alanında ne kadar iddiaalı olduğunu kanıtlamıştı. Zeynep Bastık geçtiğimiz ay içerisinde Harbiye Açık Hava'da sahne alan Mustafa Sandal'ın konserine konuk olmuş, güzelliği ve alçakgönüllü tavırları ile herkesin sempatisini kazanmıştı. Güzel şarkıcı bu kez, Kırıkkale'de vahşice katledilen anne Emine Bulut'un kızı için Çeşme'deki konserlerinden alacağı tüm parayı kızının eğitimi ve psikolojisi için harcayacağını duyurdu. İşte Zeynep Bastık hakkında merak edilenler...

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Ezhel’in “Felaket” şarkısını yeniden yorumladıktan sonra sosyal medya gündemine oturan Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle hayatı müzikle içe içe geçti.

İlköğretim ve liseyi İzmir’de okudu. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında “Anadolu Ateşi” ile profesyonelleştirdi. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Zeynep Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri aldıktan sonra kariyerine oyunculukla başladı.

Müzik hayatına ise Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak başlayan Bastık, TV’de de ilk olarak Dalkılıç’ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanındı. Dalkılıç’ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single’ı olan “Fırça”yı müzikseverlere sundu. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri olan Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.

Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel’in “Felaket” isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Türkiye’nin gündemine oturan Emine Bulut olayına da sessiz kalmayan Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatro'daki konserinin tüm gelirini Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını söyledi. Bastık, bu paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı.