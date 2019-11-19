Zeynep Bastık'ın sevgilisi Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Zeynep Bastık yaptığı coverlarla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Youtube üzerinden yayınladığı cover videoları oldukça beğeni aldı. Sesi ve doğallığıyla çok sevilen Zeynep Bastık, bir yıldır nişanlı olduğu Tolga Akış ile evlenecek. Zeynep Baktık hayranları bu haber üzerine, Tolga Akış hakkında meraklı arayışa geçti. Peki Tolga Akış kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte Zeynep Bastık'ın sevgilisi Tolga Akış hakkında merak edilenler...

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yöneterek başarılı işlere imza atıyor.