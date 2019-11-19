19.11.2019 - 12:50 |
Zeynep Bastık'ın sevgilisi Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Son zamanların en çok dinlenen sesi olan Zeynep Bastık, başarı basamaklarını bir bir çıkmaya devam ederken, evlilik haberiyle gündeme geldi. Bir yıldır nişanlı olan Zeynep Bastık, Tolga Akış ile 7 Haziran 2020 günü nikah masasına oturacak. Peki Tolga Akış kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?
Zeynep Bastık yaptığı coverlarla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Youtube üzerinden yayınladığı cover videoları oldukça beğeni aldı. Sesi ve doğallığıyla çok sevilen Zeynep Bastık, bir yıldır nişanlı olduğu Tolga Akış ile evlenecek. Zeynep Baktık hayranları bu haber üzerine, Tolga Akış hakkında meraklı arayışa geçti. Peki Tolga Akış kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte Zeynep Bastık'ın sevgilisi Tolga Akış hakkında merak edilenler...
TOLGA AKIŞ KİMDİR?
Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yöneterek başarılı işlere imza atıyor.
İmamoğlu yerli metrobüsü test ettiİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs filosuna eklenmesi planlanan yerli üretim otobüsün, Beylikdüzü TÜYAP ve Edirnekapı durakları arasında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. İmamoğlu’na test sürüşünde CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ve İETT Genel Müdür vekili Hamdi Alper Kolukısa eşlik etti.