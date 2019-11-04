Zeynep Çilek Çimen üçüncü sergisini New York’ta açtı

Sergide Anadolu, Selçuklu, Osmanlı ve Türk motifi ve desenleriyle izleyicinin karşısına çıkan sanatçı, sanatıyla aktarmak istediklerini, göçebe imgeleriyle yerellikten evrenselliğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Ressam Fatma Zeynep Çilek Çimen, üçüncü sergisini Manhattan CJ One Gallery’de açtı. Küratörlüğünü Begüm Alkoçlar’ın yaptığı “Mirror” isimli sergi 15 Kasım’a dek görülebilecek. Sergide Anadolu, Selçuklu, Osmanlı ve Türk motifi ve desenleriyle izleyicinin karşısına çıkan sanatçı, sanatıyla aktarmak istediklerini, göçebe imgeleriyle yerellikten evrenselliğe dönüştürmeyi amaçlıyor.