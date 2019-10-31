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31.10.2019 - 13:50 | | DHA

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu; İran uyruklu 3 kişi yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu; İran uyruklu 3 kişi yakalandı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Semiha Şakir Caddesi’nde seyir halindeki bir takside yolcu olarak bulunan İran uyruklu Hadi Harouni K.(33)’yı gözaltına aldı. Hadi Harouni K.’nın üst aramasında kemerinin altına gizlenmiş 124 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu aldığı eve düzenlenen baskında İran uyruklu Mohammad Javad E.(31) ie Parviz P.(33)’yi yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda sigara kutusu içinde satışa hazır 15 parça 11.70 gram gelen marihuana, 2 hassas terazi, alüminyum folyo ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ve 750 euro ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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