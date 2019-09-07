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07.09.2019 - 17:56| DHA

Son dakika... Zeytinburnu'nda yangın paniği!

Zeytinburnu'nda bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Zeytinburnu'nda yangın paniği!

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde 3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde saat 17.15'te henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye erleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü. 

 

Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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Son dakika... Zeytinburnu'nda yangın paniği!

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