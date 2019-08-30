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30.08.2019 - 12:49| İHA

Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular tramvaydan indirilirken, seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, 12.00 sıralarında Zeytinburnu'nda yaşandı. Bağcılar istikametine seyreden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan kontrollü bir şekilde indirilerek otobüslere yönlendirildi.

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.

 

 

Akıl almaz olay! Böyle yolculuk ettiKonya’da, trafiğin yoğun olduğu caddede, arka ve yan kapıları açılan hafif ticari araçla metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin taşınması görenleri şaşırttı. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
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