Zile basıp kontrol ettiler, kilitli olmayan evleri soydular

Hırsızlık olayları, merkez Selçuklu ilçesinde farklı mahallelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların farklı adreslerden hırsızlık olayı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

"KİRALIK EV VAR MI?"

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin binalara girerek dairelerin zillerine basıp, “Kiralık ev var mı?” bahanesiyle evlerin boş olup olmadığını kontrol ettiği, sonrasında kapıları kilitli olmayan ve kimsenin bulunmadığı dairelere aparatla kapıyı açarak girdikleri ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi 3 kadının evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda zanlıların bulunduğu aracı tespit ederek, seyir halinde iken durdurdu.

Gözaltına alınan farklı suçlardan 13 kaydı olan 3 çocuk annesi Nazan G., Z.E. ve Z.E’nin üzerinden bin 500 lira nakit para ve bir miktar ziynet eşyası çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve serbest kaldıkları öğrenildi.