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03.11.2019 - 23:26 | | DHA

Zile bastılar kapıyı açan olmayınca... Acı gerçek ortaya çıktı

Antalya'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı  Hatice Yalnız (67), evinde ölü bulundu.

Zile bastılar kapıyı açan olmayınca... Acı gerçek ortaya çıktı

Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726. Sokaktaki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş katında tek başına yaşayan ve sağlık sorunları olduğu öğrenilen Hatice Yalnız, sabah saatlerinde telefon ile görüştüğü kardeşine temizlik yapacağını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra, Yalnız'a bir daha kimse ulaşamazken, durumdan şüphelenen yakınları eve geldi. Zili çalmalarına rağmen açan olmayınca Yalnız'ın yakınları kapıyı kırıp, eve girdi.

Yakınları Yalnız'ı yerde hareketsiz halde yatarken görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yalnız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız'ın yakınları kapı önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Zile bastılar kapıyı açan olmayınca... Acı gerçek ortaya çıktı

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Yalnız'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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